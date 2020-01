5000 Euro für Projekte im Heiligen Land

Aus den Händen von Ursula und Peter Fröhlich konnte die Maria-Ward-Schwester Ruth Reißig einen Scheck in Höhe von 5000 Euro zur Unterstützung von Projekten im Heiligen Land entgegennehmen. Auch diesmal waren in Herzogenaurach durch den Verkauf von Olivenholzartikeln und weiteren Aktionen die Spendengelder erzielt worden.

Reißig war einige Jahre in Herzogenaurach und anschließend im Heiligen Land, wo sie in der Niederlassung der Maria-Ward-Schwestern wirkte. Seitdem ist sie in Bamberg, hält aber nach wie vor den Kontakt nach Nahost und war deshalb hoch erfreut, dass es die Herzogenauracherinnen um Ursula Fröhlich geschafft haben, die hohe Summe von 5000 Euro für die Kinder in Bethlehem zu erzielen.

Den Grundstock der Aktion bilden Olivenholzkunstwerke, die von Handwerkern im Heiligen Land angefertigt werden. Erworben werden konnten die Kunstwerke dann in Herzogenaurach, nach den Gottesdiensten im Liebfrauenhaus, in der Pfarrei St. Josef in Niederndorf, in St. Marien in Haundorf sowie am festlichen Konzert in der evangelischen Kirche. Auch in diesem Jahr war der Verkaufserfolg in Haundorf am größten. Außerdem konnte Peter Fröhlich Olivenholzkunstwerke in Koblenz bei einem Unitarier-Weihnachtsessen verkaufen.

Ein weiteres Standbein stellt der Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach dar, der diesmal von gutem Wetter begünstigt war, so dass viele Interessenten auch an die Bude vor dem Ellwanger-Laden kamen.

Zusätzlich zu den Olivenholzartikeln konnten dort 50 farbenfrohe Topflappenpaare für den Hausgebrauch erworben werden, die von Betti Kräck, Maria Hirdina, Elise Brandl, Anneliese Erhardt, Agnes Scheer und Ursula Fröhlich gehäkelt worden waren.

Die 5000 Euro kommen folgenden Institutionen zu Gute: Der Schmidtschule in Jerusalem, Schwester Thoma in Emmaus, dem Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem sowie der Grace-Kudsieh-Armenkasse in Jerusalem.