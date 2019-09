5000 Euro für die "Herzen"

Sozusagen von Herz zu Herz spendet die Stiftung "Helfende Herzen" an die Aktion "1000 Herzen für Kronach" und dies zum wiederholten Male. Das Geld wird hilfsbedürftigen Personen und Familien in Stadt und Landkreis Kronach zugutekommen.

Zweiter Vorstandsvorsitzender der Stiftung, Robert Knitt aus Burgkunstadt, meinte bei der Spendenübergabe, "dass es ein besonderes Anliegen der Stiftung sei, den Menschen effektiv, unbürokratisch und in kleinen Schritten zu helfen". Das große Ziel der Stiftung Helfende Herzen liege in der Mildtätigkeit gegenüber Menschen, ohne Ansehen deren Person oder Nationalität.

Persönliches Erlebnis

Aus einem persönlichen Erlebnis heraus hat der Stifter diesen Wunsch auf seinen Schild gehoben - es ging und geht ihm um die Verbesserung der Lebensbedingungen körperlich, geistig oder seelisch kranker Menschen sowie um die finanzielle Unterstützung finanziell Bedürftiger. "Ganz besonders im Blick dabei sind Kinder, Jugendliche und alte Menschen", so Robert Knitt. Und er ergänzt, dazu sei die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" als Vermittler mit seinen ehrenamtlichen Helfern geradezu prädestiniert.

In seinen Dankesworten sagte Schirmherr und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, dass es immer mehr Personen oder Familien gebe, die unverschuldet in finanzielle Not geraten. Oft kommen Leute auf ihn zu und suchen Unterstützung. "1000 Herzen für Kronach" sie eine segensreiche Initiative durch die unbürokratisch unkompliziert und schnell geholfen werden könne. Der "Spendenverwalter" Heinz Hausmann weiß ein Lied davon zu singen, welche Not oft bei den Menschen herrscht. Manchmal könne er als Geldüberbringer in letzter Minute verhindern, dass der Strom abgeschaltet werden würde.

Er und der Initiator der Benefizaktion, Gerhard Burkert- Mazur, dankten dem Spender der Stiftung "Helfende Herzen" von ganzem Herzen, dass sie dazu beitragen die Not armer Leute ein wenig zu verringern. Gerade jetzt, mit Beginn der kalten Jahreszeit und im Vorgriff auf die Weihnachtszeit, solle man daran denken, dass es Menschen und Familien gibt, die so gut wie nichts haben, und ärmere Kinder zusehen müssen, wie reichlich andere Kinder beschenkt werden.

"Helfende Herzen" habe ein großes Herz für in Not befindliche Bürger. "1000 Herzen" helfe nur mit kleinen Beträgen für eine Person mit 100 Euro. Jeder Antrag würde sorgfältig auf Bedürftigkeit geprüft, so Heinz Hausmann. Hausmann dankte der Stadt Kronach, die es ermöglicht, die Spenden über die Stadtkasse laufen zu lassen. Deshalb sei es möglich, Spendenquittungen auszustellen.

Die Spendensammlung, die Spendenverteilung sowie die Prüfung der Bedürftigkeit werde von ehrenamtlichen Idealisten übernommen, weshalb keinerlei Verwaltungsgebühren anfallen und die Spenden zu 100 Prozent an bedürftige Personen oder Familien in kleinen Beträgen erhalten.

Karl-Heinz Hofmann