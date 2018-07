5000 Euro für "be a friend"

red



Mit einer Spende in Höhe von insgesamt 5000 Euro unterstützt der Lions Club Bamberg das Kultur- und Bildungsprojekt "be a friend" von Chapeau Claque e. V. Das Geld fließ der Mitteilung zufolge in die Werkstattausstattung der Alten Seilerei und die dort durchgeführten Projektangebote von "be a friend" mit jungen Geflüchteten und Deutschen. Im Rahmen der werkpädagogischen Arbeit werden handwerkliche, sprachliche und soziale Kompetenzen auf- und ausgebaut, welche zur Integration in den Arbeitsmarkt beitragen.Aber auch andere Chapeau-Projekte profitieren von der Spende. Das Kinder- und Jugendtheater Bamberg beispielsweise, welches für seine Theaterstücke individuell angefertigte Bühnenbilder plant. Oder das Spielmobil Bamberg, für welches die Werkstatt der Alten Seilerei der heimische Reparaturservice für kaputt gegangene Spielgeräte ist. Mit handwerklichem Geschick, Kreativität und langjähriger Erfahrung schafft es Martin Klerner, die vielfältigen Aufgaben im Bereich "Handwerk" bei Chapeau Claque zu organisieren.