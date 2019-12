500 Päckchen der Nächstenliebe

Kindern in Not Momente unbeschwerten Glücks und der weihnachtlichen Freude bereiten - das wollten die Mitarbeiter des Malteser-Hilfsdienstes Altenkunstadt, als sie sich zu einer Beteiligung an der Initiative "Geschenk mit Herz" des Hilfswerkes "Humedica" entschlossen. Doch allein hätten sie wenig bewirken können. Deshalb bat der MHD die Bevölkerung um Unterstützung.

Der Appell der Malteser stieß auf offene Ohren, wie sich nach Abschluss der Aktion jetzt zeigt. "Die Resonanz war geradezu überwältigend", freut sich Ortsbeauftragter Georg Vonbrunn. Viele Bürger aus dem Landkreis nahmen einen Schuhkarton zur Hand und füllten diesen mit Spielsachen aller Art, Hygieneartikeln, Schulmaterialien und Sachen zum Anziehen. Etwas zum Naschen durfte nicht fehlen. Und damit die Kartons auch äußerlich etwas hermachen, wurden sie ebenso liebevoll wie dekorativ in weihnachtlichem Geschenkpapier verpackt. Insgesamt sind knapp 500 Präsentpäckchen zusammengekommen.

Viele Bürger brachten gleich mehrere "Geschenke mit Herz" ins MHD-Zentrum. "Eine Familie aus Lichtenfels stellte uns sogar 180 Päckchen zur Verfügung", berichtet Vonbrunn. Dankbar ist man auch den Schülern und Lehrern der Realschule Burgkunstadt, die für die Aktion stapelweise Geschenkpäckchen zur Verfügung stellten. Die Malteser steuerten einen Berg von Plüschtieren und Brillen bei, die sie das Jahr über gesammelt haben. ",Humedica‘ sorgt dafür, dass die Kuscheltiere gründlich gereinigt und die Sehhilfen überprüft werden, bevor sie an Kinder verteilt werden", erklärt stellvertretende Dienststellenleiterin Gabi Berger.

Das MHD-Team freut sich, mit dieser Initiative Not leidenden Kindern in Albanien, Rumänien, Serbien sowie in der Ukraine, im Kosovo und in der Republik Moldau eine Weihnachtsfreude bereiten und etwas Licht in deren sonst eher dunkles Leben bringen zu können. Auch in Bayern werden "Geschenke mit Herz" an Bedürftige verteilt. Der Dank der Altenkunstadter Malteser gilt den vielen Spendern. bkl