500-kg-Anhänger hat über eine Tonne an Bord

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße LIF 22 bei Lahm ein Fahrzeug-Gespann an. Der 500-kg-Anhänger war augenscheinlich überladen, was eine Wiegung mit einem Ergebnis von 1,1 Tonnen Gewicht bestätigte. Da auch das Zugfahrzeug lediglich eine Anhängelast von 410 Kilogramm aufwies und der Tüv des Anhängers seit fast fünf Jahren abgelaufen war, erhält der 71-jährige Fahrer eine entsprechende Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 412,50 Euro plus Gebühren und Auslagen.