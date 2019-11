500-Euro-Spenden für zwei Kindergärten

Der Feuerwehrverein Eyrichshof übergab dem städtischen Kindergarten "Regenbogen" in Ebern sowie dem kirchlichen Kindergarten "Arche Noah" in Ebern jeweils eine Spende von 500 Euro. Das Geld soll für Neuanschaffungen verwendet werden - entsprechend einem Antrag in der vergangenen Mitgliederversammlung des Vereins, wie der Feuerwehrverein weiter mitteilte. Die Freude seitens der Kinder war natürlich groß. Vertreter der Feuerwehr übergaben die Spenden dieser Tage. red