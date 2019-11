500-Euro-Spende für krebskranke Kinder

Seit zehn Jahren bastelt Wolfgang Förster dekorative Gegenstände aus Pappelholz für Haus und Garten, die er dann einmal im Jahr aus seiner Garage heraus für einen guten Zweck verkauft. Den Bastelarbeiten ist anzusehen, dass sie mit viel Liebe und Herzblut hergestellt worden sind. Aus gesundheitlichen Gründen musste Förster in diesem Jahr auch auf alte Bestände zurückgreifen. Als Rentner ist es ihm ein Bedürfnis, mit seiner Beschäftigung anderen zu helfen. Freudig überrascht nahm diesmal Uwe Rendigs für die "Stiftung für krebskranke Kinder Coburg" einen Umschlag mit 500 Euro Erlös als Spende entgegen. Er bedankte sich auch im Namen des Vorstandes und des Stiftungsrates dafür ganz herzlich bei Wolfgang Förster.

"Erkrankt ein Kind an Krebs, verändert sich das Leben einer ganzen Familie dramatisch", erläuterte Rendigs. "Die Stiftung unterstützt betroffene Familien ehrenamtlich in den Landkreisen Kronach, Lichtenfels, Haßberge, Coburg, Sonneberg und Hildburghausen da, wo es notwendig ist, mit Rat und Tat, mit dem Ziel, die Lebensqualität von erkrankten Kindern zu verbessern. Der Rat gründet sich aus der langjährigen Erfahrung und den vielfältigen Beziehungen. Die Tat ist die Geld-Hilfe aus den Stiftungserträgen und Spenden bei der Finanzierung der Ausgaben, die nicht durch Versicherungen et cetera abgedeckt sind." Die Stiftung veranstalte regelmäßig Aktionen wie ein jährliches Sommerfest, Kinder-Bowling, Besuch eines Freizeitparks, Theaterbesuch des Weihnachtsmärchens mit anschließender Weihnachtsfeier und Elternabende. Außerdem fördere die Stiftung die ärztliche Fortbildung im onkologischen Bereich sowie den Aufbau der Knochenmark-Spenderdatei und onkologische Forschungsprojekte. red