500-Euro-Spende für Klinik-Clowns

Jedes Jahr im Advent wird in der Maintal-Kita Schönbrunn ein soziales Projekt ausgewählt und dann dafür gesammelt - bei Eltern, Bekannten, Verwandten, in der regionalen Umgebung und innerhalb des Kita-Teams selbst. Aktuell können sich die Klinik-Clowns freuen, als Spendenempfänger der letztjährigen Weihnachtsaktion ausgewählt zu sein. Klinik-Clownin "Dr. Knuffl" besuchte kürzlich die Kita und durfte die Spende in Höhe von 500 Euro entgegennehmen. Sie bedankte sich für die Unterstützung, denn nur mit Hilfe von Spenden sei es möglich, dass sie und ihre Kollegen Kindern im Krankenhaus, pflegebedürftigen Senioren im Altenheim und Menschen mit Behinderung mitBesuchen Freude und eine wohltuende Erleichterung der oft schwierigen Lebensphase bringen. Dass sich dafür bereits Kinder im Kindergartenalter engagieren, finden die Klinik-Clowns großartig. Ausführliche Infos zur Arbeit der Klinik-Clowns und Möglichkeiten, diese zu unterstützen, gibt es unter www.klinikclowns.de. red