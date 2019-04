500 Euro für Pfarrer Böll

"Durcheinander" stand als Thema über der "Sinnzeit" in der Pfarrkirche in Knetzgau. Etwa 100 Besucher erhielten Impulse zu spüren, dass die Leidensstationen Jesu auch heute Menschen erleiden. Das Motto stand für das Unberechenbare im Leben, das von einer Sekunde zur anderen eintreten kann. "Durcheinander" stand am Ende des Gottesdienstes auch für die politische Situation in Venezuela. Dort arbeitet mit 78 Jahren ein engagierter Priester aus der Diözese Würzburg: Ludwig Böll setzt sich für Kinder und Jugendliche ein. Pastoralreferent Johannes Simon lud am Ende zu einer Kollekte für ihn ein. 500 Euro wurden nun überwiesen. red