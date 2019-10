Marktleugast vor 14 Stunden

www.inFranken.de

500 Euro für Jugendarbeit

Cedric Feulner und Michael Schramm vom Verein für offene Jugendarbeit haben 500 Euro an Sabine Schreiber übergeben. Der Betrag fließt in die Jugendsozialarbeit an der Schule in Marktleugast und ist fü...