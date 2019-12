500 Euro für die Schule

Der SPD-Ortsverein Dörfles-Esbach übergab am Nikolaustag eine Spende an die Emil-Fischer-Schule in Dörfles-Esbach. "Wir sind wirklich erfreut und dankbar für diese Unterstützung der fünf Klassen unserer Schule", sagte Direktorin Frau Jahn, als sie die 500-Euro-Spende des SPD-Ortsvereins Dörfles-Esbach am Nikolaustag 2019 entgegennehmen konnte. "Wir freuen uns, dass durch so eine Spende für einkommensschwache Familien auch der Besuch des Schullandheimes ermöglicht wird. "Hier ist jeder Cent gut angelegt - nämlich in den Kindern." Das Geld kam im Rahmen der SPD-Mitarbeit bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen der örtlichen Vereine im Laufe der Jahre zusammen und wurde nun einem sozialen Zweck zugeführt. red