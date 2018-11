500 Euro für die Jugendarbeit gespendet

Mit einer Spende von 500 Euro unterstützt die evangelische Frauenhilfe die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Im Beisein des Kids-Club-Mitarbeiterteams und einiger Kinder überreichte Erika Fürst (vorne, Dritte von rechts) vom Leitungsteam der Damen den Betrag an Sabine Krausche (Dritte von links). "Unsere Kindergruppe wie auch unser Jugendtreff ,Thank God it's friday‘ können das Geld gut gebrauchen, denn an Aktivitäten mangelt es bei uns nicht", versicherte die Kids-Club-Leiterin. Sie erinnerte an Aktionen wie die "Lange Kinder-Kirchen-Nacht" und die Luther-Party für Kids. Krausche dankte der Frauenhilfe für die großzügige Spende: "Ihr investiert in eine gute Sache." Foto: Bernd Kleinert