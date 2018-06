500 Euro für "1000 H"

red



Seit vielen Jahren ist der Ambulante Pflegedienst Marina Pompe aus Kronach ein Partner von "1000 Herzen für Kronach". "Partner ist fast zu wenig", so Herta und Gerhard Burkert-Mazur, denn aus einer langjährigen Partnerschaft sei echte Freundschaft geworden."Es ist mir ein persönliches Anliegen und eine große Freude zugleich", sagt Marina Pompe, "Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind". Sie wisse, dass "1000H" überall im Landkreis helfen, wo es notwendig sei. Bei den "1000 Herzen" freut man sich über eine erneute Spende in Höhe von 500 Euro. Spendenverwalter Heinz Hausmann dankte für die kontinuierliche Hilfe, mit der Pompe und ihr Team die Benefizaktion unterstützen. Wer die Hilfe von "1000 Herzen" in Anspruch nehmen möchte, der muss nur anrufen unter Tel. 09261/963052 oder 09261/3550, Hilfsanträge werden zugeschickt.