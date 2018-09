50 Realschüler besuchen das "Explorata"

50 Schülern der Realschule Ebermannstadt wurde es ermöglicht, mit der Firma Kennametal als Sponsor und Kooperationspartner in das Wissenschaftszentrum "Explorata" und das Meeresaquarium nach Zella-Mehlis zu fahren.

Bei der "Explorata" handelt es sich um einen außerschulischen Lernort, an dem naturwissenschaftliche Phänomene gesehen, gespürt, gehört, selber ausprobiert und erforscht werden können.

Die langjährige Kooperation zwischen Kennametal und der Realschule Ebermannstadt hat zur Grundlage, den Schülern frühzeitig Einblick in verschiedene technische Berufsfelder zu geben. So finden im Rahmen der Kooperation beispielsweise regelmäßig die naturwissenschaftlich-mathematischen "Mint"-Tage bei Kennametal statt. Auch der jährliche "Mädchen-Tag" erfreut sich großer Beliebtheit. Dann gibt es noch den Projekttag "Natur und Technik" sowie die Verleihung des Technik-Awards, der herausragende Leistungen der Schüler in den "Mint"-Fächern auszeichnet und mit einem besonderen Gewinn prämiert, wie zum Beispiel der diesjährigen Fahrt nach Zella-Mehlis. Die Kosten für die Busfahrt und den Eintritt wurden von Kennametal übernommen.

"Wir durften einen unvergesslichen Tag in Zella- Mehlis verbringen", berichtete Alexandra Gebhardt, Klassenleiterin einer Technikklasse der Realschule Ebermannstadt und Ansprechpartnerin für die Zusammenarbeit mit Kennametal.

Günter Steinhäußer, Leiter gewerblich-technische Ausbildung bei Kennametal, sagte: "Ich freue mich, dass unser Technik-Award ein toller Anreiz für die Schüler ist, sich besonders anzustrengen, und ich werde mich auch weiterhin mit großem Einsatz für unsere Kooperation engagieren." red