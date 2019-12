50 Meter Stichstraße beruhigen?

Dem Marktgemeinderat Wiesenttal lag ein Antrag von Bürgern aus Birkenreuth vor. Sie wünschen sich einen verkehrsberuhigten Bereich für eine rund 50 Meter lange Stichstraße. Der Gemeinderat sah hinter dem Antrag Nachbarschaftsprobleme.

Beifall ausgeblieben

Gute Erfahrungen habe man, so Bürgermeister Helmut Taut (FWW), mit solchen Ausweisungen nur sehr bedingt gemacht: "Der erhoffte Beifall der Bürger ist oft ausgeblieben." Hans Heißenstein (WU) zweifelte daran, ob so etwas in jedem noch so kleinen Ortsteil zielführend sei. "Ein Fremder fährt langsam, weil er sich nicht auskennt, die Einheimischen dagegen ...", ergänzte Günter Schürer (CSU).

Tempomessgerät

Um darzustellen, ob es überhaupt Geschwindigkeitsüberschreitungen - wie behauptet - gebe, riet Marco Trautner (FWW), das gemeindliche Messgerät dort aufzustellen. Seiner Auffassung folgte der Rat mehrheitlich. Lp