50 km/ h zu viel auf dem Tacho

Ein BMW-Fahrer aus dem Raum Coburg war am Samstagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Coburg auf der Ortsumgehung von Rödental der absolute Spitzenreiter. Bei erlaubten 100 durchfuhr der Raser die Messstelle in Fahrtrichtung Coburg mit 150 Stundenkilometern. Insgesamt gab es in der Zeit von 19 bis 1.15 Uhr acht Anzeigen und 39 Verwarnungen .pol