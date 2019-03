50 Kinder und Jugendliche kamen, um Ebermannstadts Zukunft zu gestalten

Der Kreisjugendring Forchheim und das Büro für Jugendarbeit Ebermannstadt haben zur gemeinsamen Beteiligungsveranstaltung "Ebermannstadts Zukunft gestalten" eingeladen. Insgesamt 50 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren aus Ebermannstadt und den zugehörigen Ortsteilen folgten der Einladung in die Stadthalle.

Organisiert und durch den Abend geführt wurde die Veranstaltung von der Kreisjugendpflegerin Stefanie Schmitt und der Ebermannstadter Jugendpflegerin Katharina Kurth-Lipfert. Anwesend waren auch Stadträte sowie die Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), die den jungen Bürgern als Gesprächspartner zur Verfügung standen.

In vier unterschiedlichen Themenecken fand ein reger Austausch statt, da die Jugendlichen viele Ideen und interessante Standpunkte mitbrachten. Ziel der Veranstaltung war es, die Kinder und Jugendlichen zu ihren Wünschen und Vorstellungen ihrer Zukunft in Ebermannstadt und den Ortsteilen in Bezug auf einzelne Lebensbereiche zu befragen und dadurch eine attraktive und jugendgerechte Entwicklung ihrer Heimatstadt anzuregen.

Bei den Ergebnissen kamen vielerlei Beispiele zur Sprache, die einerseits Wunschdenken waren, aber andererseits durchaus lebensnah und konstruktiv in den Vordergrund rückten. Beispielsweise wird eine Buslinie vom Freibad "Ebsermare" am Abend in die Innenstadt zurück sowie vielfältige Angebote, die die Jugendpflegerin in ihrem Programm umsetzen kann, vorgeschlagen. Des Weiteren würden sie sich über mehr Sitzgelegenheiten an der Wiesent entlang sowie das Wiederaufleben des "Soundfeel-Festivals" freuen. Explizit wurde mehrfach ein Jugendtreff mit bereits konkreten Vorstellungen der Einrichtung und Nutzung genannt. Als nächster Schritt werden die Ergebnisse von den Fachkräften ausgewertet und am 1. April dem Stadtrat vorgestellt. red