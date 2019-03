50 Jahre treuer Mitarbeiter

Zimmermeister Rolf Schleifenheimer bedankte sich kürzlich bei Hans-Günter Meier für den Einsatz, die Treue und Verbundenheit zur Firma. Meier begann am 15. August 1968 bei Heinz Schleifenheimer eine Lehre zum Zimmerer und schloss diese 1971 mit der Gesellenprüfung ab. Seit über 50 Jahren arbeitet er im Zimmerei- und Holzbaubetrieb Schleifenheimer. Obermeister Heiko Büschel überreichte die Ehrenurkunde der HWK Oberfranken an Hans-Günter Meier und an Carmen Meier einen Blumenstrauß. Foto: A. Scheler