50 Jahre in der SPD

In einer Feierstunde ehrte der SPD-Ortsverein Marga und Horst Gemeinhardt für 50-jährige Mitgliedschaft in der Partei. Bei seiner Begrüßung betonte der Ortsvereinsvorsitzende Matthias Götz die Vorbildfunktion der beiden Jubilare.

Die beiden seien in einer Zeit in die SPD eingetreten, in der die Partei unter Willy Brandt einen ihrer Höhepunkte erlebte: Sowohl in der Innenpolitik ("Mehr Demokratie wagen") als auch in der Außenpolitik ("Neue Ostpolitik") sei die Partei damals Motor der gesellschaftlichen Entwicklung gewesen.

Trotz vieler Niederlagen und Tiefpunkte hätten Marga und Horst Gemeinhardt dann über fünf Jahrzehnte hinweg der Partei die Treue gehalten und sich für die sozialdemokratischen Ideale - Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität - eingesetzt.

MdB und Landratskandidatin Martina Stamm-Fibich würdigte in ihrer Laudatio die Leistung der Jubilare, die beide über Jahrzehnte hinweg die Partei und die Politik in Baiersdorf und im Landkreis mitgeprägt hätten. In ihre Rede zeichnete die Abgeordnete den politischen Weg der beiden Geehrten nach und ging dabei auch auf die veränderte Rolle der Frauen in der Gesellschaft und in der Politik ein: Der gemeinsame Eintritt in die Partei am selben Tag sei 1969 noch etwas sehr Außergewöhnliches gewesen: Auch viele SPD-Ortsvereinsvorsitzende hätten damals bei einem Parteieintritt einer Frau noch die Unterschrift des Ehemannes gefordert. So entwarf sie das Bild eines über Jahrzehnte hinweg politisch interessierten und aktiven Ehepaares, in dem sich eine moderne und selbstbewusste Sozialdemokratin nicht nur darauf beschränkte, dem Mann den Rücken frei zu halten, sondern selbst Politik gestaltete.

Neben der Ehrung begrüßte Ortsvereinsvorsitzender Matthias Götz mit Rainer Wansch und Mathias Starick auch zwei neue Genossen im Ortsverein und überreichte ihnen ihre Parteibücher. red