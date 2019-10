50 Jahre Gärtnern

"Warum kommen sie nicht zu uns?", lud der Kreisvorsitzende der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Kronach Fritz Pohl die Aktiven von "Fridays for Future" zur Zusammenarbeit mit den Gartlern ein. Hier könnten die jungen Leute lernen, wie man etwas pflanzt, wie bei uns etwas wächst. "Wir hätten eigentlich genau das zu bieten, wofür die kämpfen." Für den eigentlichen Schirmherrn Bürgermeister Wolfgang beiergrößlein - der auch Mitglied beim OGV Gehülz ist - sprang Dritter Bürgermeister Markus Wich ein. Die Obst- und Gartenbauvereine leisteten eine wichtige Aufgabe. 1969 hatten noch weite Teile der Bevölkerung etwas mit Landwirtschaft und eigenem Anbau zu tun. Das Wissen um Obst- und Gemüseanbau werde immer weniger. Umso wichtiger sei es, solches Wissen an künftige Generationen weiterzugeben. Darüber hinaus sei ein Obst- und Gartenbauverein auch wichtig für das örtliche Leben. Dabei hänge viel an der Vorstandschaft, bei der er insbesondere Eugen Krupp würdigte. "Wir feiern heute zwei Feste: Erntedank und unser 50-jähriges Jubiläum", begrüßte Zweiter Vorsitzender Roland Hagen die mehr als 130 Gäste im Saal Messelberger. Der Obst- und Gartenbauverein Gehülz sei das ganze Jahr über aktiv. Neben der Pflege der Gärten gibt es jedes Jahr drei Busfahrten. Es erfolgen Baumpflanzungen, der Spielplatz beim Friedhof und das Ehrenmal werden gepflegt.

Die Obst- und Gartenbauvereine tragen zu lebenswerten Dörfern und Städten bei, würdigte der weitere Stellvertreter des Landrats Bernd Steger das ehrenamtliche Engagement. Gerade in einer Zeit der Verstädterung und Entfremdung von der Natur komme Vereinen wie dem Obst- und Gartenbauverein Gehülz besondere Aufgaben zu.

"Ohne die Arbeit und das Beispiel der Gartler wären unsere Dörfer und Städte viel öder, viel weniger lebens- und liebenswert. Gärten sind Freiräume und Orte der Begegnung", betonte Bernd Steger. Seitens der Gehülzer Vereine gratulierte für alle Stadtrat Hans Simon.

Der Obst- und Gartenbauverein Gehülz ehrte langjährige Mitglieder. Für 40-jährige Mitgliedschaft Günter Hugel, Klara Lorenz, Walburga Schubert und Siegfried Kolb. Für 50-jährige Mitgliedschaft Maria Gerner, Hans Simon, Lore Munzert und Elmar Kalb.

Musikalisch wurde die Feier in großartiger Weise von den Bergmusikanten Gehülz und dem "Gesangverein Liederkranz Breitenloh" gestaltet. rg