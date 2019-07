50 Jahre Fußball beim RSC Concordia

Der Festausschuss der Fußballabteilung vom RSC Oberhaid hat für das Jubiläumswochenende zum 50-jährigen Bestehen ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Am 6. und 7. Juli ist auf dem Vereinsgelände für das leibliche Wohl gesorgt. Parkplätze befinden sich auf einer Wiese oberhalb des Sportplatzes, der Festwiese an der Schweinfurter Straße und dem Stark-Gelände (Franky-Land) in der Bgm.-Günthner-Straße. Von dort aus erreichen die Besucher das Vereinsgelände in wenigen Minuten zu Fuß. Am Samstag spielt ab 19 Uhr "Die Volxx Liga". Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Weißwurst-Frühschoppen statt. Zum Ausklang wird ab 17.30 Uhr Alleinunterhalter T. Datscheg auftreten. red