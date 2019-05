50 Jahre Film- und Videoclub Bamberg

Der Film- und Video Club Bamberg feiert am Samstag, 25. Mai, sein 50-jähriges Bestehen. Die VHS-Veranstaltung zu 50 Jahre Filmgeschichte in Bamberg findet im Großen Saal des Alten E-Werks statt. Die städtische Bildungsstätte war Geburtshelfer für die Vereinsgründung, denn es waren langjährige Kursteilnehmer der VHS Bamberg, die im Frühjahr 1969 beschlossen, einen Filmclub in der Domstadt zu etablieren. Seit mehreren Jahren hatte die Volkshochschule bereits die "Arbeitsgemeinschaft "Schmalfilm-Praktikum" im Programmheft angeboten - mit großem Erfolg, was schließlich in die Vereinsgründung mündete. Während der öffentlichen Jubiläumsfeier präsentiert der Verein in mehreren Filmbeiträgen einen Querschnitt seiner Arbeit. Fünf Jahrzehnte filmischen Schaffens in Bamberg sind dann zu erleben. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die offiziellen Feierlichkeiten mit Filmvorführung, Grußworten und Ehrungen beginnen um 17 Uhr. red