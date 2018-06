50 Jahre "Die Alten Treuen"

Am Wochenende feiert die Schützengesellschaft "Die Alten Treuen" 50-jähriges Bestehen. In der Ausstellungshalle am Weinberg wird das gefeiert.

Los geht es am Samstag ab 11 Uhr mit dem Bezirksböllerschützentreffen mit großem Platzschießen (14.15 Uhr) mit über 140 Böllerschützen aus ganz Oberfranken. Um 18 Uhr findet im Sportheim des TSV der Festabend statt.

Am Sonntag beginnt ab 13 Uhr das große Gauschützenfest mit einem Umzug. Im Anschluss werden die neuen Schützenkönige des Vereins und des Schützengaus proklamiert. red