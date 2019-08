50 Jahre dabei

50 Jahre in der Marinekameradschaft und 25 Jahre Schatzmeister im Verein: Dieter Höhn wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Marinekameradschaftsvereins eine ganz besondere Ehrung zuteil: Er wurde 50 Jahre Zugehörigkeit beim Deutschen Marinebund und der Marinekameradschaft Bamberg geehrt. Nach seinem Ausscheiden seiner Marinezeit aus dem 6. Minensuchgeschwader brauchte "unser Dieter", wie ihn die Kameraden nennen, für zwei Jahre eine Auszeit. Im Juli 1969 war es dann so weit und Dieter Höhn wurde gleich im Chor integriert. Seit mehr als 25 Jahren war er in verschiedenen Ausschüssen tätig, vom Sachverwalter, Vereinsausschuss bis zum Fahnenträger. 1994 wurde Dieter Höhn zum Schatzmeister der Marinekameradschaft 1903 Bamberg e.V. gewählt. red