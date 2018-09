50. Jahre CSU im Stadtteil

Ein Familienfest feierten CSU, Frauen-Union, Senioren-Union und Junge Union im Haßfurter Stadtteil aus Anlass des 50. Jubiläum des CSU-Ortsverbandes Unterhohenried. Staatsministerin Dorothee Bär zollte Anerkennung, was die Verbände hier gemeinsam auf die Beine gestellt hätten. Dies sei beispielhaft auch für die Politik, wo man mit dem Kirchturmdenken aufhören und sich als Region in Franken begreifen müsse.

CSU-Ortsvorsitzender Sebastian Schilling gab dann einen Rückblick auf die Geschichte des CSU-Ortsverbandes Unterhohenried. Als maßgebliche Aktionen nannte er die legendären Flurbegehungen und Anregungen für die kommunalpolitische Arbeit vor Ort. Mit zahlreichen Helfern, auch Nichtmitgliedern, habe man den Ortseingang von Sylbach her umgestaltet oder auch das Flurkreuz am Holzhäuser Weg restauriert und an einen neuen Platz gesetzt.

Kultur und Bildung

Kulturelle und informative Exkurse standen stets hoch im Kurs. Aber auch die Bildungsfahrten nach Berlin und München oder die Fachvorträge zum Thema Erbrecht, Pflegeheim oder Patientenverfügung seien gut angekommen.

"Besonders stolz bin ich aber darauf, dass wir mit einer Begehung der Dorfstraße in Unterhohenried den Anstoß gegeben haben, der löchrigen Dorfstraße in einer schnellen Bauzeit eine neue Fahrbahndecke zu geben und dies ohne Ausbaubeiträge für die Anwohner."

Seit 45 Jahren Mitglied

Er erinnerte an Gründungsvorsitzenden Ferdinand Stephan (1868 bis 1989) und die weiteren Vorsitzenden Alfred Gerber (1989 - 2003) und Petra Schilling (2003 - 2009). Langjährige Mitglieder wurden geehrt: Josef Stephan (45-jährige Mitgliedschaft), Manfred Stephan (30 Jahre), Petra Schilling (20 Jahre), Berthold Fuchs und Winfried Löhr (15 Jahre) sowie Sven Schnös und Sebastian Schilling (zehn Jahre).

Auf dem Familienfest der CSU ging es aber nicht nur politisch zu, sondern es wurde auch viel Unterhaltung geboten. Der Musikverein Wülflingen sorgte dabei für die musikalischen Akzente. Aber auch die Kinder und Jugendlichen kamen auf ihre Kosten. So gab es einen Luftballonwettbewerb und Zauberer Robert Schuler überraschte die Kleinsten mit tollen Zaubertricks. gg