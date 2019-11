50-jähriger weiterhin vermisst

Seit Ende Oktober wird der 50-jährige Münnerstädter Wolfgang Kern vermisst. Auch ein öffentlicher Fahndungsaufruf sei bislang erfolglos geblieben, so die Polizei in Würzburg. Es gebe weiterhin keine Hinweise darauf, wo sich der Mann aufhalten könnte. Deshalb sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die den Mann seit dem 28. Oktober gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhält. Informationen nehmen alle Polizeidienststellen entgegen. Auf der Homepage der Bayerischen Polizei findet sich unter untenstehendem Link eine genaue Personenbeschreibung sowie ein Hinweisformular, das Zeugen schriftlich an die Polizei weiterleiten können. https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/fahndung/personen/index.html/305336) eik