50-Jähriger soll Rentner nach dem Besuch im Crana Mare misshandelt haben

Kronach — Regelmäßig gönnte sich ein 77-jähriger Mann aus dem Landkreis in den vergangenen Jahren Badespaß im Frei- und Hallenbad Crana Mara in Kronach. Heimtückisch soll er im Dezember auf seinem Heimweg in Richtung Kreuzberg von einem 50-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Landkreis, gewaltsam zu Boden geworfen und misshandelt worden sein. Mit den mysteriösen Ereignissen des Überfalls musste sich am Donnerstag der Kronacher Amtsrichter Christoph Lehmann beschäftigen. Auch nach dem Prozess blieben noch viele dunkle Flecken bei der Rekonstruktion des Geschehens.

Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter wurde am Ende eingestellt, dennoch muss der Angeklagte 1000 Euro an die Staatskasse bezahlen und 200 Euro Schmerzensgeld an den Rentner. Verantworten musste sich der Facharbeiter anfänglich wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Richter ahndete den Facharbeiter lediglich wegen einfacher Körperverletzung.

Ein Hauptgrund für die mildere Bewertung: Der Rentner hatte als Zeuge in seiner Aussage drei unterschiedliche Varianten zum Tatgeschehen präsentiert. Der Richter glaubte, dass die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte liegen würde.

Keine Angaben zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft machte der Angeklagte. Nach deren Vorhalt soll er den 77-Jährigen, der bemerkt haben will, dass er verfolgt wird, zu Boden gerissen und ihn mehrmals mit dem Fuß in den Rücken getreten und ihn auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach dessen Flucht soll er ihn erneut verfolgt und mit Tritten traktiert haben.

Der Geschädigte erinnerte sich im Gerichtssaal, dass er damals auf dem Nachhauseweg bemerkte, dass er verfolgt werde. Den Angeklagten kenne er aus dem Bad, er habe mit ihm noch niemals gesprochen und schon gar nicht gestritten. Als er bemerkte, dass er verfolgt werde, habe er sich hinter einem Auto versteckt. Der Verfolger habe ihn jedoch entdeckt und ihn zu Boden geworfen und ihn mit den Füßen misshandelt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Folgen: mehrere Prellungen und eine Schürfwunde im Gesicht. Nachdem der Angeklagte kurz abgelassen hatte, habe er versucht, zu flüchten. Der Aggressor sei jedoch erneut zurück gekehrt, habe ihn wieder zu Boden geworfen und ihn wieder in den Rücken getreten. Verabschiedet habe sich dieser mit dem Satz: "Den Rest machen meine Kollegen". Auf Nachfrage des Richters beteuerte der Rentner immer wieder, dass es mit dem Angeklagten noch nie irgendwelche Provokationen oder Vorfälle gegeben habe. Auf intensive Nachfragte von Verteidiger Till Wagler gab er dann an, dass er schon zwei Mal von dem Angeklagten verfolgt und einmal massiv verbal beleidigt wurde. Immer sei ihm die Flucht gelungen.

Durch Video ermittelt

Wie der Angeklagte ermittelt wurde, schilderte ein Polizeibeamter. Durch die Videoaufzeichnungen im Crana Mare habe man sehen können, wie der 50-Jährige den Rentner vor dem Verlassen des Bades ständig mit den Augen fixierte und ihn verfolgte, als dieser das Bad verließ.

Nach einem Rechtsberatungsgespräch zwischen Staatsanwalt, Richter und Verteidiger wurde das Verfahren mit den genannten Auflagen eingestellt. Der Richter erklärte, dass wohl weniger passiert sei, als vom Geschädigten geschildert. Möglicherweise habe es zuvor Provokationen gegeben, dem Angeklagte sei dann wohl der "Gaul durchgegangen." Aufgrund der attestierten Verletzungen des Geschädigten habe es wohl einen Vorfall gegeben.