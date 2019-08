50-Jähriger prallt nachts auf der B 470 in Traktor und wird schwer verletzt

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 13 500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Nacht zum Freitag auf der Bundesstraße 470 bei Rüssenbach.

Gegen 0.45 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Traktor auf der B 470 in Fahrtrichtung Ebermannstadt. An den Fendt war ein Pflug angeschlossen. Trotz durchgezogener Linie wollte ein 50-Jähriger mit seinem Ford etwa 100 Meter nach der Einmündung in Richtung Pretzfeld das landwirtschaftliche Nutzfahrzeug überholen. Dabei prallte er aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit gegen den linken hinteren Traktorreifen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Reifen von der Felge gezogen und der Motor aus dem Auto gerissen und in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Der Ford-Fahrer erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste nach einer ersten medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Traktorfahrer wurde nur leicht verletzt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Ebermannstadt schätzen den Sachschaden auf etwa 13 500 Euro. Die Feuerwehren Rüssenbach und Niedermirsberg befanden sich vor Ort. pol