50-Jährige missachtet Vorfahrt und baut Unfall

Am Samstagmorgen hat eine 50-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Vorfahrt einer 65-Jährigen missachtet und so einen Unfall verursacht. Die Verursacherin war mit ihrem Pkw von Elsendorf in Richtung Schlüsselfeld, die 65-Jährige mit ihrem Hyundai aus Richtung Burghaslach unterwegs, als es an der Einmündung der Staatsstraßen 2260 und 2261 zum Zusammenstoß kam. Der Schaden beträgt 1000 Euro. pol