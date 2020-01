50 Ehejahre gefeiert

Die Eheleute Roswitha und Bernd Radlo konnten nach den Weihnachtsfeiertagen das Fest er Goldenen Hochzeit feiern.

Pater Gottfried Hofer sagte beim Dankgottesdienst in der St.-Bartholomäuskirche in Nordhalben, dass der Tag des heiligen Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn, ein guter Tag für die Feier sei. Genauso stehen Weihnachten und christliche Ehe in enger Verbindung. Die Kinder und Enkelkinder trugen in dem vom Gesangverein "Cäcilia" mitgestalteten Gottesdienst die Fürbitten vor. Im Anschluss gab es von den Sängern und dem Musikverein, wo Bernd Radlo schon viele Jahre Mitglied ist ein Ständchen.

Weitere Vereine, darunter auch die Soldaten- und Reservistenkameradschaft, wo Bernd Radlo seit mehr als einem Vierteljahrhundert Vorsitzender ist, gratulierten zum Jubiläum. miw