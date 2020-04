Erlangen vor 13 Stunden

Klinikum

50 000 Euro Schaden bei Brand

Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr eine an das Klinikum am Europakanal angrenzende Hütte in Brand. Verletzt wurde niemand. Beim Eintreffen der Feuerwehren u...