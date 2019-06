5. Kronacher Entenrennen beim Familienfest der Kolpingsfamilie

Bereits Tradition hat das Familienfest der Kolpingsfamilie Kronach am Fronleichnamstag in der Jahnsallee (Kolpingstraße). Direkt nach der Prozession sind alle Prozessionsteilnehmer und Gäste zum musikalischen Frühschoppen in die Jahnsallee eingeladen.

Zu Bier vom Fass und Bratwürsten, die in Kronach einfach zur Fronleichnamsprozession gehören, spielen die Kronacher Musikanten unter der Leitung von Harald Scherbel auf. Ab 14 Uhr bietet die Kolpingsfamilie dann Kaffee und Kuchen sowie andere Leckereien an. Für die Kinder gibt es ein Kinderprogramm und Kinderschminken, bis als Höhepunkt des Tages wieder eine Frage geklärt werden muss: Wer wird die schnellste Ente auf der Haßlach und damit Sieger beim diesjährigen Kronacher Entenrennen? Ab 14 Uhr können auf dem Festplatz Rennenten erworben werden. Um 15.30 Uhr startet dann das große 5. Kronacher Entenrennen vom Steinwehr zum Eisernen Steg.

Die Ente, die als erste den Zieleinlauf unter dem Eisernen Steg erreicht, gewinnt. Den Gewinnern winken zahlreiche Sachpreise. Ein buntes Programm wartet also auf alle Besucher des Familientages, und einem gemütlichen Familiennachmittag unter den Linden der Jahnsallee steht nichts im Weg.

Die Helfer der Kolpingsfamilie für den Aufbau am Mittwoch und das Fest selbst melden sich bitte bei Matthias Simon (Teo. 09261-950594), wer einen Kuchen backen möchte, meldet sich bitte bei Andrea Hoffmann (Tel. 09264-995199). msi