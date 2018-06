5. Didgeridoo Sound Days in Vorbereitung

red



Die "5. Didgeridoo Sound Days" finden dieses Jahr erstmalig auf dem Sportgelände der SG-Rödental (Rosenauer Weg 3) statt, und zwar von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September. Händler , Livemusik und Workshops mit den Profis bestimmen diese drei Tage. Dieses Jahr steht etwas ganz Besonderes im Programm, heißt es in einer Pressemeldung. Michael Heindl (Mondholz Didgeridoos) überlässt ein von ihm gebautes Instrument, um es für einen guten Zweck zu verlosen. Der damit erzielte Erlös soll an den "Verein zum Schutz misshandelter Frauen" (Frauenhaus Coburg) weitergereicht werden. Der Gewinner wird am Sonntagnachmittag gezogen. Auch werden wieder hochkarätige internationale Künstler und Lehrer zu Gast sein. Am Samstagnachmittag (1. September) wird die Coburger Sambagruppe "Tucurui" den Besuchern einheizen. Am Samstagabend ist es dann soweit. Ab 19 Uhr wird es im Olympiazelt eine "offene Bühne" geben, ab 20 Uhr werden schließlich internationale Künstler der Didgeridoo-Szene "live on stage" sein. Der Eintritt ist frei. Für die Workshops anmelden können sich Interessierte auf der Website http://dsd.didgeco.de . Dort sind bis zum Beginn der Veranstaltung immer wieder aktualisierte Meldungen zu bekommen. Ein Hinweis der Veranstalter: Die Workshops finden nur bei genügend Anmeldungen statt und haben eine begrenzte Teilnehmerzahl.