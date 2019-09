5,3 Prozent mehr Neugründungen in Coburg Stadt und Land

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Stadt und Landkreis Coburg lag im ersten Halbjahr 2019 deutlich über dem bayerischen Durchschnitt, meldet das Bayerische Landesamt für Statistik. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag das Plus der Neugründungen bei 5,3 Prozent, im Freistaat Bayern waren es dagegen lediglich 2,2 Prozent.

Mit Feststellung dieses Ergebnisses fühle sich die IHK zu Coburg in ihrer Arbeit bestätigt, mit der sie seit jeher eigeninitiative Gründer bei ihrem Vorhaben durch ein umfassendes Serviceangebot unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK zu Coburg. Unterstützung bestehe in Beratung, Kontaktvermittlung, Coaching und Qualifizierung. Zur weiteren Belebung des Gründungsgeschehens setze die IHK große Erwartungen darauf, dass die Initiative "Zukunft.Coburg.Digital" jetzt Wirkung zeige, zumal Start-ups im digitalen Bereich derzeit noch stark unterrepräsentiert seien.

Rund drei Viertel der Existenzgründer gaben an, aus unternehmerischer Berufung gründen zu wollen, berichtet die Leiterin der Coburger IHK-Gründer-Agentur, Susanne Stammberger. Deren Zahl sei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, während die Zahl der Gründer aus der Arbeitslosigkeit heraus deutlich gesunken ist. 27 Prozent der Gründer planen, mit einer Geschäftsidee im Bereich Handel zu starten, 47 Prozent im Bereich Dienstleistungen. Laut IHK-Expertin Susanne Stammberger bevorzugen die meisten angehenden Unternehmer solche Branchen, in denen es möglich ist, mit überschaubarem Startkapital und in relativ kurzer Zeit zu gründen.

Bürokratie als Bremse

Als große Gründungsbremse erweist sich zu viel Bürokratie etwa bei Genehmigungen, bei der Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO, bei Steuern und Förderanträgen. Nach den Erfahrungen der IHK zu Coburg sowie bei einer bundesweiten Umfrage der IHK-Organisation beklagen über 50 Prozent der Gründer komplizierte Formulare, Genehmigungsverfahren und intransparente Antragswege. Deshalb bieten die IHK zu Coburg und die Handwerkskammer für Oberfranken mit ihren "Gründer-Agenturen Coburg" eine wichtige Möglichkeit, um Existenzgründungen zu erleichtern und das Verfahren zu beschleunigen. Damit leisten die beiden Wirtschaftskammern gemeinsam mit Stadt und Landkreis Coburg einen wesentlichen Beitrag zur Entbürokratisierung.

Gute Vorbereitung A und O

Positiv zu vermerken ist, dass die Gründer, die eine Beratung in Anspruch genommen haben, in der Regel gut vorbereitet an den Start gehen: Sie haben sich umfassend mit Kundennutzen und Geschäftsidee auseinandergesetzt. Wenn sich bei Durchsicht der Businesspläne jedoch herausstellt, dass insbesondere kaufmännisches Know-how fehlt oder in anderen Bereichen Nachholbedarf besteht, bietet die IHK zu Coburg zahlreiche Seminare für Gründer an. Für viele Weiterbildungsmaßnahmen gibt es Zuschüsse, so der Hinweis in der IHK-Pressemitteilung. red