Hirschaid vor 17 Stunden

Unglück

49-Jährige stirbt am Neubertsee

Eine 49-jährige Frau starb in der Nacht zum Mittwoch an einem Baggersee in Hirschaid. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Die 49-Jährige zeltete gemeins...