4800 Jahre bei der Bahn

89 Jubilare für 25, 40, 50, 60, 65, und 70 Jahre Zugehörigkeit zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) des Ortsverbands Bamberg-Lichtenfels wurden jetzt bei einer Feierstunde des Verbandes in Lichtenfels geehrt.

Ortsverbandsvorsitzender Stephan Koße begrüßte die Ehrengäste. Für zusammen 4800 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft aller diesjährigen Jubilare des Ortsverbands bedankte er sich.

Festredner Frank Hauenstein ließ die Geschichte Revue passieren, von den Anfängen bis heute, und zählte auf, was alles erreicht worden sei für die Arbeitnehmer. Von Urlaub, Geldfortzahlung bei Krankheit, gewissen Wohlstand und Lohn- und Gehaltserhöhungen. Ebenso betrachtete der Geschäftsstellenleiter die Arbeit der Gewerkschaften in der heutigen Zeit, die nach wie vor wichtig sei, um den Lebensstandard der Arbeitnehmer zu erhalten, damit der Mensch in Zukunft durch die Digitalisierung und andere Dinge nicht auf der Strecke bleibe. Die EVG müsse weiterhin stark politischen Einfluss nehmen, damit die Schiene den Stellenwert bekomme, der ihr zustehe. Insbesondere warnte Hauenstein vor dem bevorstehenden Verkehrskollaps auf der Straße, hier müsse die Bahn besonders durch die Politik gestärkt werden.

Bei den Ehrungen wurden folgende Kollegen aus dem Landkreis Bamberg ausgezeichnet: 70 Jahre: Adam Hahn; 65 Jahre: Wilhelm Wolf, Edmund Raab, Erwin Dumproff; 60 Jahre: Alfons Ziegler, Paul Weininger, Herbert Walter, Alfred Stuhlmüller, Georg Seyfried, Wilhelm Georg, Wilhelm Schüllermann, Hermann Schlee, Ferdinand Kruse, Manfred Fischer, Manfred Dotterweich Manfred, Manfred Dirmeier, Nico-Helmut Deuber; 50 Jahre: Uwe Scholz, Roland Müller, Hilmar Harnisch, Edgar Geisel, Wilhelm Dudek, Reinhold Bätz; 40 Jahre: Andreas Weidl, Bernhard Trütschel, Werner Mahkorn, Frank Flehl; 25 Jahre: Michael Vadas, Miuchael Teubner, Katja Seibold, Thomas Schoppelrey, Daniels Prath, Daniela Müller, Thomas Messingschlager, Mathias Haustein, Horst Gößwein, Alexander Gerlich, Katja Eckstein. red