48-Jährige überschlägt sich mit Quad

Verletzungen erlitt eine 48 Jahre alte Frau bei einem Unfall am Donnerstagmittag bei Hohnhausen (Gemeinde Burgpreppach). Sie war, wie die Eberner Polizei mitteilte, mit ihrem Quad von Hohnhausen in Richtung Königsberg unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts auf das Bankett. Dies führte dazu, dass sie von der Straße abkam und sich überschlug. Aufgrund des Verdachts von Verletzungen an der Wirbelsäule wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Würzburg geflogen. Hierzu wurde die Straße von den umliegenden Feuerwehren komplett gesperrt. red