4700 Kilometer durch faszinierende Landschaften

Am morgigen Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr veranstaltet das Amt für Freizeit und Kultur eine Bilderreise mit Josef Röhrle durch die Mongolei. 4700 Kilometer geht die Reise durch das Reich Dschingis Khans: Von der Hauptstadt Ulaanbaatar aus geht es mit dem russischen Kleinbus gen Süden bis zur Wüste Gobi und dann westwärts, entlang der längsten Sanddünenkette der Mongolei. Bei einer Nomadenfamilie bekommt man einen guten Einblick in den Alltag der Menschen in dieser rauen Umgebung.

Josef Röhrle führt durch faszinierende Landschaften, fremde Gebräuche und alte Kulturgüter. Veranstaltungsort sind die Bürgerstuben, Reuther Weg 6. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für soziale Projekte wird gebeten. red