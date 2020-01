47 Sternsinger sammelten 2484 Euro

Am Dreikönigstag versammelte sich die Pfarrgemeinde in der Pfarrkirche St. Michael, um gemeinsam mit dem ehemaligen Pfarrer Wolfgang Scherbel und 47 Sternsingern den Festgottesdienst zu feiern. Nach dem Segen und dem feierlichen Auszug aus dem Gotteshaus machten sich die zwöl Sternsingergruppen auf ihren Weg durch die Straßen von Marktzeuln und den Ortsteilen Zettlitz und Horb. Mit leuchtenden Kronen und in prächtige Gewänder gekleidet trugen die Kinder und Jugendlichen den Segen in die Häuser und Wohnungen der Gemeinde und baten um eine Spende für Kinderhilfsprojekte in der Welt. Für die Sternsingeraktion unter dem diesjährigen Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit" sammelten die fleißigen "Könige" mit ihren Sternträgern den stolzen Betrag von 2484 Euro. Einkleidung, Betreuung und Gottesdienstvorbereitung organisierte das rührige Sternsinger-Team um Ulrike Naumann. fb