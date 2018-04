46 Jahre im Dienst der Sparkasse

Ein ganzes Berufsleben hat Reinhard Kraus in der Stadtsteinacher Geschäftsstelle der Sparkasse Kulmbach-Kronach verbracht. Seit dem Beginn seiner Ausbildung am 1. August 1972 war er ununterbrochen dort tätig. Nach 46 Arbeitsjahren verabschiedete er sich nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Bei einem Glas Sekt blickte er mit seinen Kunden und vielen Wegbegleitern auf die gemeinsame Zeit zurück. Alle wünschten ihm viel Glück und Gesundheit für seinen neuen Lebensabschnitt.

"Eine ,Institution' der Sparkasse Stadtsteinach verabschiedet sich in den Ruhestand. Ein vorbildlicher Sparkassler, der immer für seine Kunden da war und das Herz am rechten Fleck hat.", würdigte Vorstandsmitglied Harry Weiß seinen Mitarbeiter. red