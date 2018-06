46-Jähriger wegen 330 Taten angeklagt

Sportstudio in Sterbfritz





Hiebe auf den nackten Hintern



Die Staatsanwaltschaft Hanau hat umfangreich Anklage gegen einen Sinntaler erhoben. Dem 46-Jährigen werden insgesamt 330 Handlungen, im Wesentlichen sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses, sexueller Missbrauch von Kindern sowie einfache und gefährliche Körperverletzung, vorgeworfen.Dies erklärte Oberstaatsanwalt Dominik Mies, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, auf Anfrage der Kinzigtal Nachrichten. Der Mann war nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Februar aus dem Sinntal verschwunden, worauf die Polizei mit Haftbefehl nach ihm suchte. Nach rund vierwöchiger Fahndung war der 46-Jährige der Polizei am 20. März auf einem Parkplatz der Autobahn 27 zwischen Bremerhaven und Cuxhaven ins Netz gegangen und festgenommen worden.Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Beschuldigte im Jahr 2011 ein Sportstudio in Sterbfritz übernommen. Als Trainer gab er in der Folge Unterricht in Kampfsportarten. Als Sporttherapeut nahm er physiotherapeutische Behandlungen vor. Bei diesen Gelegenheiten soll es zu einer Vielzahl körperlicher und sexuell motivierter Übergriffe des Angeschuldigten auf männliche Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene im Alter von acht bis 21 Jahren gekommen sein. Konkret wird ihm vorgeworfen, im Rahmen von physiotherapeutischen Einzel-Behandlungen männliche Jugendliche dazu veranlasst zu haben, sich vollständig zu entkleiden und sodann über das erforderliche Maß der Behandlung hinaus an den Geschlechtsteilen der Jugendlichen manipuliert zu haben.Zudem soll er laut Anklagebehörde männliche Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene unter dem Vorwand, sie für ihr vermeintliches Fehlverhalten bestrafen zu müssen, dazu veranlasst haben, sich vollständig zu entkleiden und sie mit der flachen Hand oder einem Holzstock auf das entblößte Gesäß geschlagen haben. Während der Gruppentrainings der Kinder sei es zu einer Vielzahl von Übergriffen, unter anderem in Form von Schlägen und Tritten gekommen.Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Anklage gegen den 46-Jährigen zum Landgericht Hanau - Jugendschutzkammer - erhoben. Oberstaatsanwalt Mies geht davon aus, dass der Fall noch heuer verhandelt wird.