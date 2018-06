"46 Cent für Brunnen-Lösung"

Genau überlegen





"Günstigere Variante"



red



Zum Bericht über die Gemeinderatssitzung (BR vom Donnerstag, Seite 17) erreicht uns eine Stellungnahme von Helmut Bergmann , Vorsitzender der Wählergemeinschaft Untersteinach (WGU):Dem Brief der Gemeinde an die Bürger sei zu entnehmen, dass die Differenz zwischen dem Anschluss an die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) und der Erhaltung der eigenen Wasserversorgung - bezogen auf einen Zeitraum von 50 Jahren - ca 500 000 Euro betrage. "Umgerechnet auf ein Jahr wären dies 10 000 Euro, daraus ergeben sich bei 1800 Einwohnern gerade einmal 5,55 Euro bzw. 0,46 Euro im Monat je Einwohner", argumentiert Bergmann.Weiter schreibt er: "Hier sollten sich die Bürger genau überlegen, ob zukünftig ein mehrstufig aufbereitetes Wasser aus einem jedermann zugänglichen Speichersee oder das eigene, gut geschützte, ortsnahe gewonnene Grundwasser aus den Untersteinacher Wasserhähnen laufen soll. Zu beachten ist hier auch, dass in den Zahlen zum Erhalt der eigenen Versorgung umfangreiche Sanierungskosten enthalten sind, die nach unserer Meinung nicht im vollen Umfang und vor allem nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich sind." Dies zu untersuchen sei bisher vom Gemeinderat trotz mehrerer Anträge nicht verfolgt worden.Zu den Berechnungsbeispielen sei zu sagen, dass bei dem Beispiel mit 150 Kubikmetern Verbrauch im Jahr Mehrkosten bei Vollanschluss an die FWO von 97,50 Euro für Wasser anfallen würden. Das ergebe in 50 Jahren eine Gesamtsumme von 4875 Euro.Dem stehe in den Berechnungsbeispielen für die einmalig zu zahlenden Verbesserungsbeiträge eine Summe von 1786 Euro bei einem durchschnittlichen Anwesen gegenüber. "Damit ist die Variante Brunnenerhaltung langfristig nach unserer Berechnung 3000 Euro günstiger als der Vollanschluss an die FWO. Bis ein Kostenbescheid der Gemeinde ins Haus flattert, fließt noch viel Wasser aus den maroden Ortsnetzleitungen."