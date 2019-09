4500 Kippen im Vorbeigehen

Am Festplatz begann am Samstagmorgen um 10 Uhr die Aktion "Ramadama" der CSU Weisendorf. Gekommen um mitzumachen waren nicht nur Mitglieder des Ortsverbands, sondern auch die Jugendfeuerwehr von Weisendorf und interessierte Bürger.

Bewaffnet mit Säcken und Warnwesten ging es in kleinen Gruppen los. Wege wurden abgelaufen und - für größere Müllsünden - abgefahren. Während im Ort vorwiegend kleinteiliger Müll wie Verpackungen, Einwegbecher, Scherben und Kronkorken von Grünanlagen, Gehwegen und Straßen eingesammelt wurden, fanden sich an den Staats- und Ortsverbindungsstraßen kaputte Plastikstühle, mehrere Meter Maschendrahtzaun und diverse Metallteile sowie leider auch ein Fernseher und alte Autoreifen.

Nur Spitze des Eisbergs

Da in letzter Zeit in den sozialen Medien darüber diskutiert wird, wie schädlich weggeworfene Zigarettenkippen für die Umwelt sind, wurden auch diese von den fleißigen Helfern aufgesammelt. Hier gab es aus Sicht der Helfer "leider viel zu viel zu tun". In den knapp zwei Stunden, die die Müllsammeltrupps unterwegs waren, wurden gewissermaßen im Vorbeigehen geschätzt gut 4500 Kippen aufgelesen. Und das scheint nur die Spitze des Eisberges zu sein.

Eine einzige Zigarettenkippe ist laut der Weisendorfer Umweltaktivisten so mit Schadstoffen belastet - unter anderem Arsen, Kadmium, Blei und natürlich Nikotin -, dass dadurch zwischen 40 bis 60 Liter Wasser verseucht werden können. Besonders problematisch sei hier der Filter, der nicht verrottet, aus dem bei Regen aber die eingelagerten Schadstoffe ausgespült werden und so in den Wasserkreislauf geraten können.

Für die Weisendorfer CSU gibt es hier in ihrem Ort "auf jesen Fall noch viel zu tun". Aber erst einmal möchten sich die Initiatoren der Ramadama-Aktion bei allen Helfern und speziell der Jugendfeuerwehr Weisendorf für die tatkräftige Unterstützung bedanken. red