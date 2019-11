45 Wildschweine bei Drückjagd erlegt

In der Hegegemeinschaft Mitwitz wurde kürzlich eine revierübergreifende Drückjagd abgehalten. Bei der in sieben Jagdrevieren durchgeführten Jagd konnten insgesamt 45 Stück Schwarzwild erlegt werden. Diese Bestandsregulierung dürfte nach Angaben der Hegegemeinschaft zu geringeren Wildschäden an den landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in den Jagdrevieren führen. red