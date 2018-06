45 Sachen zu viel auf dem Tacho

pol



Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth führten am Dienstagnachmittag an der Bundesstraße 303 bei Himmelkron eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei mussten sechs Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden.Während fünf Kraftfahrer mit einem Verwarnungsgeld davonkamen, wird der sechste demnächst Post von der zentralen Bußgeldstelle erhalten. Er hatte die Messstelle mit 115 Stundenkilometern passiert, erlaubt sind in diesem Bereich nur 70.