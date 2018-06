45-minütige Einzelberatung in der Energiesprechstunde

Kontakt



Das Büro "Energie und Klima" des Landratsamtes Forchheim lädt am Donnerstag, 5. Juli, zwischen 13 und 18 Uhr zur kostenfreien Energieberatung in die Dienststelle des Landratsamtes in Ebermannstadt, Oberes Tor 1, ein. Hauseigentümer und Bauherren können sich hier individuell und neutral über die richtige Vorgehensweise bei der energetischen Sanierung oder wichtige Aspekte bei der Planung eines neuen Effizienz-/Passivhauses, die Nutzung erneuerbarer Energien (Solarthermie, Photovoltaik, Holz, Wärmepumpe), den Einsatz effizienter Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten verschiedener Baumaterialien und Dämmstoffe informieren.Eine gute Gebäudehülle mit ausreichender Dämmung schützt im Sommer vor Hitze und reduziert im Winter die Energieverluste und sorgt so das ganze Jahr über für ein angenehmes Wohnklima. Etwa 80 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt entfallen auf die Wärmeversorgung, das heißt auf die Bereiche Heizung und Warmwasserbereitung. Hier gelte es laut Pressemitteilung des Landratsamtes anzusetzen: Denn die Energiekosten lassen sich durch entsprechende bauliche Maßnahmen und den Einsatz effizienter Techniken nicht nur beim Neubau deutlich senken.Wer Fragen zum Bauen und Sanieren hat, kann sich bei der Energiesprechstunde kostenfrei von einem Energieberater oder Bauexperten beraten lassen. Für die jeweils 45-minütigen Einzelgespräche ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Beratungstermine können vereinbart werdem im Büro " Energie und Klima" des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/86-1025. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lra-fo.de/klima . red