45 Jahre für die VG Teuschnitz im Dienst

Der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Teuschnitz, Thomas Weber, tritt nach fast 45 Dienstjahren mit Ablauf des 30. Aprils in den Ruhestand. Bei der Gemeinschaftsversammlung erhielt er eine Urkunde. An allen Projekten der seit 1978 bestehenden VG war der Verwaltungsrat maßgeblich beteiligt. VG-Vorsitzende Gabriele Weber (CSU), die zeitgleich in den Ruhestand tritt, zeigte sich voll des Lobes über den geschäftsleitenden Beamten.

Nach seinem Abitur trat er am 1. November 1975 als Anwärter für den gehobenen Dienst in der Stadt Teuschnitz seinen Dienst an. Zu seinem vielfältigen Aufgabengebiet gehörte es, die bis zu sieben selbstständig arbeitenden Behörden zusammenzuhalten. Er trug Sorge für eine einheitliche Struktur sowie für die Einhaltung bzw. Umsetzung des geltenden Rechts.

Nie eine Sitzung verpasst

"Es ist schon etwas Besonderes, 45 Jahre in derselben Behörde beschäftigt zu sein", betonte die Vorsitzende. Thomas Weber habe die Verwaltung zum Wohle der Mitgliedsgemeinden mit großem Engagement und Weitblick geführt und entscheidend mitgeprägt. Ausgezeichnet habe ihn vor allem, dass er an allen Sitzungen und Veranstaltungen teilnahm. Allein die Stadtrats-, VG- und Schulversammlungen dürften über 1 000 gewesen sein. Die Veränderungen machten auch vor der Verwaltung nicht halt, in der er als geschäftsleitender Beamter auch Vorgesetzter der Mitarbeiter war.

Die Vorsitzende bedankte sich auch persönlich. In den 18 Jahren der Zusammenarbeit sei er für sie Freund und unverzichtbarer Garant für Zuverlässigkeit gewesen. "Ohne deine engagierte Arbeit und zupackende, loyale und humorvolle Art hätten wir manchen Meilenstein nicht erreicht", würdigte sie. Auch stellvertretender VG-Vorsitzender und Tschirns Bürgermeister Peter Klinger (CSU) sowie Reichenbachs Bürgermeisterin Karin Ritter (SPD) dankten für seinen langjährigen Einsatz.

Der Bald-Ruheständler blickte auf eine schöne, sehr abwechslungsreiche Zeit zurück. Viele politische, gesellschaftliche und verwaltungsinterne Veränderungen habe er hautnah erlebt. In den Ruhestand trete er mit einem positiven Gefühl und der Gewissheit, dass die Weichen personalmäßig gut gestellt seien. Mit Sven Schuster habe er einen Nachfolger, von dem er sicher sei, dass er weiterhin ganz im Sinne der VG agiere. "Die Arbeit hat mir Spaß gemacht", bekundete er. Nach fast 45 Dienstjahren habe er, Jahrgang 1954, aber seinen Ruhestand sicherlich verdient.

Gabriele Weber blickt zurück

Gabriele Weber hielt Rückblick auf die Jahre 2002 bis 2020, in der sie als Vorsitzende die VG begleiten durfte. Die Arbeit sei gegenüber einer Einheitsgemeinde anders strukturiert - mit viel mehr Verwaltungsarbeit, aber andererseits auch Erhaltung einer kleinräumigen Struktur, die dem föderalen Verwaltungsaufbau gut entspreche.

"Es kann festgestellt werden, dass auch bei einer Verwaltungseinheit mit mehreren Behörden die Arbeit gut, effizient und bürgernah erledigt werden kann", bekundete sie. "Im Rathaus als Verwaltungszentrum sollen sich Mitarbeiter sowie Bürger und Besucher wohlfühlen."

Teuschnitz nahm als eine der ersten Gemeinden das Angebot "Digitales Rathaus" des Freistaates in Anspruch. Interkommunal arbeitet die VG intern mit den drei Mitgliedsgemeinden zusammen, aber auch mit der ARGE Rennsteig und dem Schulverband Pressig. "Auf die Verwaltung konnten sich unsere Behörde und die Mitgliedsbehörden stets verlassen. Sie arbeitet bürgernah und hat für deren Belange stets ein offenes Ohr", würdigte sie. hs