45 000 Euro zum Erhalt von Substanz

Der Stiftungsrat der Landesstiftung auch Mittel für die Region Lichtenfels beschlossen. Seit ihrer Gründung hat die Landesstiftung über 500 Millionen Euro an Zuschüssen und Darlehen bewilligt. "Der Schwerpunkt der Fördertätigkeit liegt vor allem in der Förderung von baulichen Maßnahmen", führt die Altenkunstadter SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld aus. Sie freut sich, dass für fünf Baumaßnahmen im Lichtenfelser Raum insgesamt 44 900 Euro an Zuschüssen gewährt werden. Der Gemeinde Redwitz wird zur Sanierung und zum Wiederaufbau der Sandstein-Stützmauer an den Kelleranlagen am Mühlberg ein Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro bewilligt. Die katholische Kirchenstiftung St. Katharina Oberküps erhält für die Sanierung der Außenfassade an der katholischen Filialkirche "St. Katharina" 3650 Euro. Zur Erneuerung der Fenster eines Anwesens am Pfarrsteig in Buch am Forst wird ein Zuschuss in Höhe von 4150 Euro gewährt. Der katholischen Kirchenstiftung St. Johannes der Täufer in Modschiedel wurde zum zweiten Bauabschnitt für die Innensanierung der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer 11 700 Euro bewilligt. Der Zuschuss zur Sanierung eines Anwesens in Arnstein beträgt 5400 Euro.