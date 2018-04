444 Wanderer starten im Juni zu den "24 Stunden von Bayern" rund um Kulmbach

Das beliebte und international bekannte Wanderkulturevent "24 Stunden von Bayern" geht 2018 in eine neue Runde. Die Veranstaltung findet heuer in Kulmbach statt. 444 Teilnehmer können dabei sein. Wer an den Start gehen darf, wurde jetzt ausgelost.

Jedes Jahr im Juni treffen sich mehrere Hundert Wanderbegeisterte und starten morgens um acht Uhr, um einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam eine einmalige Tour zu erleben. Das Event findet seit 2009 jährlich in einer anderen Region statt und präsentiert so die Wandervielfalt Bayerns. Im Jubiläumsjahr 2018 kommen die "24 Stunden von Bayern" nach Kulmbach. Gewandert wird am 16. und 17. Juni in der und um die historische Markgrafenstadt.



1827 Bewerbungen

Wie beliebt die Veranstaltung bei den Wanderbegeisterten ist, zeigen die Anmeldungen: "Wir haben jedes Jahr deutlich mehr Bewerber als zu vergebende Plätze. Heuer sind es ganze 1827 Anmeldungen, unter denen wir 444 Startplätze auslosen, " so Veranstalter Johann Baptist Koller von der Bayern Tourismus Marketing GmbH aus München, der gemeinsam mit Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm, Markus Franz, Geschäftsführer des Frankenwald Tourismus Service Centers in Kronach sowie den Kulmbacher Büttnern die Auslosung vornahm.



"Wir werden gute Gastgeber sein"

"Es ist wirklich großartig, dass Kulmbach in diesem Jahr Austragungsort dieser tollen Veranstaltung sein darf", freut sich OB Henry Schramm. "Teilnehmer aus elf Nationen werden im Juni in Kulmbach an den Start gehen. Aus Deutschland sind Menschen aus allen Regionen vertreten. Das sind beeindruckende Zahlen, die vor allem unterstreichen, welch hohen Stellenwert das Event bei den Wanderbegeisterten besitzt und was für eine enorme Strahlkraft davon ausgeht. Es wird sicher ein ganz besonderes Highlight werden - nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für unsere Stadt. Wir werden ein guter Gastgeber sein", verspricht das Stadtoberhaupt.

Dass Kulmbach auf ein einzigartiges Event gespannt sein kann, das verdeutlicht Johann Baptist Koller: "Der große Unterschied zu allen anderen 24-Stunden-Wanderveranstaltungen liegt in der Art und Weise sowie der Zielsetzung. Alle zwei bis drei Kilometer zeigen Vereine, Privatpersonen und jeder, der ein attraktives Erlebnis bieten kann, an sogenannten Erlebnisstationen auf einer Tages- und einer Nachtstrecke eine andere Facette der Region."



Wandern und genießen

Das heißt für die Teilnehmer: Neben wunderbarer Natur, traumhaften Wanderstrecken, atemberaubenden Aussichtspunkten und echten Geheimtipps, erleben sie die jeweilige Region 24 Stunden lang mit all ihren regionalen Besonderheiten. Zahlreiche Erlebnisstationen entlang der Strecke, kulinarische und kulturelle Highlights, die wechselnden Tageszeiten und nicht zuletzt die persönlichen Begegnungen mit den Menschen aus der Region sorgen für das einzigartige "24 Stunden von Bayern"-Erlebnis.



Facettenreiche Landschaften

Auch Markus Franz vom Frankenwald Tourismus zeigt sich begeistert: "Es ist toll, dass nach 2011 das Wanderevent erneut in Oberfranken gastiert. Das Kulmbacher Land ist zum Wandern hervorragend geeignet - wo sonst treffen mit dem Frankenwald und Fichtelgebirge sowie der Fränkischen Schweiz und dem Oberen Maintal gleich vier unterschiedlich geprägte Naturlandschaften aufeinander!" Auf die Wanderer warte eine unheimlich facettenreiche Wegstrecke - gespickt mit idyllischen Plätzen, einer beeindruckenden Artenvielfalt sowie einer wunderschönen Fauna und Flora. Für die Auslosung haben sich der Veranstalter in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach um TuV-Chef Helmut Völkl etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die Besonderheiten des historischen Kulmbachs auch optisch zu präsentieren: In einem Bierkeller im Burgberg, mit einem Bierfass als Lostopf und den Büttnern in traditioneller Tracht wurden die Teilnehmer ausgelost. Dazu kleideten sich auch Markus Franz und Johann Baptist Koller in historische Gewänder.

Die Bayern Tourismus Marketing GmbH benachrichtigt nun die glücklichen Wanderer, die am 16. Juni in Kulmbach starten dürfen. red