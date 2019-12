Das "Vokalensemble 440 Hz" unter der Leitung von Madlen Hiller ist im Dezember auf Weihnachtstournee in den Landkreisen Bamberg und Forchheim unterwegs. Der Chor will auch am Samstag, 21. Dezember, seine Zuhörer mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern ab 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Schnaid verzaubern. Unterstützung erhält das Ensemble vom Schnaider Kinderchor "Chorallinis". So entsteht ein buntes und vielfältiges Konzertprogramm. Weitere Auftritte sind am selben Tag noch ab 17 Uhr in der Matthäuskirche Buttenheim mit dem Männergesangverein Buttenheim, am Sonntag, 29. Dezember, um 14.30 Uhr in St. Anna in Bamberg mit den "Klangfarben Frensdorf" sowie am späten Sonntagnachmittag (17 Uhr) in der Kirche Schmerzhafte Dreifaltigkeit in Schlüsselau mit dem Gesangverein Waldeslust Schlüsselau. red